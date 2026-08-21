MPS Launches €34 Billion All-Share Offers for Banco BPM and Banca Generali
Major All-Share Exchange Offers Announced by Banca Monte dei Paschi di Siena
Overview of the Offers
Aug 21 (Reuters) - Italy's Banca Monte dei Paschi di Siena launched on Friday all-share exchange offers for rival Banco BPM and asset manager Banca Generali worth €25.3 billion ($29.6 billion) and €8.7 billion respectively.
Exchange Rate Information
($1 = 0.8553 euros)
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Mirko Miorelli, editing by Milla Nissi-Prussak)