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MPS launches all-share offers for Banco BPM, Banca Generali - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

MPS launches all-share offers for Banco BPM, Banca Generali

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on August 21, 2026

1 min read

· Last updated: August 21, 2026

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Finance Banking Markets

MPS Launches €34 Billion All-Share Offers for Banco BPM and Banca Generali

Major All-Share Exchange Offers Announced by Banca Monte dei Paschi di Siena

Overview of the Offers

Aug 21 (Reuters) - Italy's Banca Monte dei Paschi di Siena launched on Friday all-share exchange offers for rival Banco BPM and asset manager Banca Generali worth €25.3 billion ($29.6 billion) and €8.7 billion respectively.

Exchange Rate Information

($1 = 0.8553 euros)

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Mirko Miorelli, editing by Milla Nissi-Prussak)

Key Takeaways

  • MPS’s board green‑lit the twin offers on August 20, backing CEO Luigi Lovaglio’s strategy to fend off Intesa Sanpaolo’s €30–36 bn unsolicited takeover bid (ae.marketscreener.com).
  • The offers aim to create a combined banking and asset‑management footprint of around €70 bn, establishing MPS as Italy’s third major banking force behind Intesa and UniCredit (corriere.it).
  • Approval hinges on support from key parties—Crédit Agricole for Banco BPM, Generali for Banca Generali—and must surmount regulatory hurdles and MPS’s 'passivity rule' constraints (it.investing.com).

References

Frequently Asked Questions

What did Banca Monte dei Paschi di Siena announce on Aug 21?
MPS announced all-share exchange offers for Banco BPM and Banca Generali.
What is the total value of the all-share offers by MPS?
The combined value of the two offers is €34 billion.
Which banks are involved in MPS's all-share exchange offers?
Banco BPM and asset manager Banca Generali are involved.
How much is the offer for Banco BPM worth?
The offer for Banco BPM is worth €25.3 billion.
What is the value of the Banca Generali deal?
The Banca Generali deal is valued at €8.7 billion.

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