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UK PM Burnham cuts business rates bills for pubs, clubs and music venues - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

UK PM Burnham cuts business rates bills for pubs, clubs and music venues

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 23, 2026

1 min read

· Last updated: July 23, 2026

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Finance Banking Markets

UK Prime Minister Slashes Business Rates for Pubs, Clubs, and Music Venues

Government Announces Major Tax Relief for Hospitality Sector

July 23 (Reuters) - British Prime Minister Andy Burnham is slashing business rates bills for pubs, clubs and live music venues, Downing Street said on Thursday.

Details of the Business Rates Reduction

Scope of the Tax Cut

Pubs, clubs and live music venues are set to receive a 20% cut to their business rates bills, Downing Street added.

Official Statements and Reporting

(Reporting by Chandni Shah in Bengaluru; Editing by Muralikumar Anantharaman)

Key Takeaways

  • Burnham’s 20% rate relief exceeds the earlier 15% cut announced by government in January 2026, underscoring heightened support for hospitality sectors (gov.uk)
  • The 2026/27 relief builds on prior measures including lower multipliers for retail, hospitality and leisure properties and real‑terms freezes of rate bills into 2028 and 2029 (gov.uk)
  • Hospitality industry bodies warn that without such interventions, average pubs faced steep increases—£4,500 higher in 2027/28 and £7,000 in 2028/29—due to rising rateable values post‑revaluation (commonslibrary.parliament.uk)

References

Frequently Asked Questions

Who announced the business rates cuts in the UK?
Prime Minister Andy Burnham announced the business rates cuts for pubs, clubs, and live music venues.
What percentage cut will pubs, clubs, and music venues receive?
They will receive a 20% reduction in their business rates bills.
Which businesses are affected by the UK business rates cuts?
Pubs, clubs, and live music venues are affected by the announced cuts.
When was the business rates cut announcement made?
The announcement was made on July 23, according to Downing Street.

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