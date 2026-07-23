UK Prime Minister Slashes Business Rates for Pubs, Clubs, and Music Venues
Government Announces Major Tax Relief for Hospitality Sector
July 23 (Reuters) - British Prime Minister Andy Burnham is slashing business rates bills for pubs, clubs and live music venues, Downing Street said on Thursday.
Details of the Business Rates Reduction
Scope of the Tax Cut
Pubs, clubs and live music venues are set to receive a 20% cut to their business rates bills, Downing Street added.
Official Statements and Reporting
(Reporting by Chandni Shah in Bengaluru; Editing by Muralikumar Anantharaman)