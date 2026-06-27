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Soccer-England make five changes for final group stage match against Panama - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
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Soccer-England make five changes for final group stage match against Panama

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on June 27, 2026

2 min read

· Last updated: June 27, 2026

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Soccer England National Team World Cup Group Stage Panama Soccer

England Announces Five Changes for Final World Cup Group L Match vs Panama

Match Preview and Team News

By Amy Tennery

England's Starting Lineup Adjustments

EAST RUTHERFORD, New Jersey, June 27 (Reuters) - England's Jarell Quansah gets his first World Cup start as he replaces injured right back Reece James, among five changes from coach Thomas Tuchel to the starting lineup for his side's final Group L game against Panama on Saturday.

Panama's Injury Concerns

Panama's key midfielder Adalberto Carrasquilla was on the bench again with a muscle injury.

Key Match Facts

  • England have already secured their place in the knockout stage. Panama are unable to advance.
  • Marcus Rashford steps in for Anthony Gordon on the left, while Bukayo Saka replaces Noni Madueke and Morgan Rogers comes in for midfielder Declan Rice, as Tuchel aims to bludgeon Panama's low block.
  • Goalkeeper Jordan Pickford moves to outright second on England's all-time World Cup appearances list with 15, behind former keeper Peter Shilton (17).

Confirmed Lineups

England Starting XI

England: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka

Panama Starting XI

Panama: Orlando Mosquera, Fidel Escobar, Jose Cordoba, Andres Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutierrez, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Edgar Yoel Barcenas, Tomas Rodriguez.

Additional Reporting

(Reporting by Amy Tennery in East Rutherford, New JerseyEditing by Christian Radnedge)

Key Takeaways

  • Jarell Quansah earns his first World Cup start replacing Reece James, who is out with a hamstring issue (cyprus-mail.com)
  • Thomas Tuchel makes five changes: Marcus Rashford, Bukayo Saka and Morgan Rogers come in for Gordon, Madueke and Rice to break down Panama’s low block (fourfourtwo.com)
  • Jordan Pickford moves to second in England’s all‑time World Cup appearances, closing in on Peter Shilton’s record (englandfootball.com)

References

Frequently Asked Questions

Who is making his first World Cup start for England?
Jarell Quansah is making his first World Cup start, replacing the injured Reece James.
How many changes has England made for the match against Panama?
England coach Thomas Tuchel has made five changes to the starting lineup for the Panama match.
What is at stake in the England vs Panama World Cup group stage match?
England has already secured a place in the knockout stage, while Panama is unable to advance.
Who are the notable players in England's starting lineup for the Panama match?
Notable players include Jordan Pickford, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, and Jarell Quansah.
Has Panama's Adalberto Carrasquilla recovered from injury?
Panama's Adalberto Carrasquilla remains on the bench due to a muscle injury.

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