England Announces Five Changes for Final World Cup Group L Match vs Panama
Match Preview and Team News
By Amy Tennery
England's Starting Lineup Adjustments
EAST RUTHERFORD, New Jersey, June 27 (Reuters) - England's Jarell Quansah gets his first World Cup start as he replaces injured right back Reece James, among five changes from coach Thomas Tuchel to the starting lineup for his side's final Group L game against Panama on Saturday.
Panama's Injury Concerns
Panama's key midfielder Adalberto Carrasquilla was on the bench again with a muscle injury.
Key Match Facts
- England have already secured their place in the knockout stage. Panama are unable to advance.
- Marcus Rashford steps in for Anthony Gordon on the left, while Bukayo Saka replaces Noni Madueke and Morgan Rogers comes in for midfielder Declan Rice, as Tuchel aims to bludgeon Panama's low block.
- Goalkeeper Jordan Pickford moves to outright second on England's all-time World Cup appearances list with 15, behind former keeper Peter Shilton (17).
Confirmed Lineups
England Starting XI
England: Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka
Panama Starting XI
Panama: Orlando Mosquera, Fidel Escobar, Jose Cordoba, Andres Andrade, Amir Murillo, Jorge Gutierrez, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Edgar Yoel Barcenas, Tomas Rodriguez.
Additional Reporting
(Reporting by Amy Tennery in East Rutherford, New JerseyEditing by Christian Radnedge)