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Factbox-Key ministers in new UK leader Burnham's cabinet - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Factbox-Key ministers in new UK leader Burnham's cabinet

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 20, 2026

1 min read

· Last updated: July 20, 2026

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Meet the Key Ministers in UK Prime Minister Andy Burnham’s New 2024 Cabinet

Overview of Andy Burnham’s 2024 Cabinet Appointments

LONDON, July 20 (Reuters) - New British Prime Minister Andy Burnham named his ministerial team on Monday.

Here is a list of lawmakers who have been given top jobs in Burnham's cabinet so far:

Key Ministerial Positions

Finance Minister

John Healey

FINANCE MINISTER: John Healey

Foreign Minister

Ed Miliband

FOREIGN MINISTER: Ed Miliband

Interior Minister

Shabana Mahmood (re-appointed)

INTERIOR MINISTER: Shabana Mahmood (re-appointed)

(Reporting by Muvija M; editing by William James)

Key Takeaways

  • John Healey, formerly Defence Secretary, now serves as Chancellor of the Exchequer in Burnham’s cabinet, marking his return to economic policymaking (apnews.com).
  • Ed Miliband, with a background in energy and climate policy and former Labour leader, takes on the Foreign Minister role, signaling continuity in international and environmental engagement (apnews.com).
  • Shabana Mahmood continues as Home Secretary, retaining her position despite earlier speculation she might shift to the Treasury, reflecting a strategic balance in Burnham’s ministerial appointments (gov.uk).

References

Frequently Asked Questions

Who is the new British Prime Minister in July 2024?
Andy Burnham was named the new British Prime Minister in July 2024.
Who was appointed as the Finance Minister in Andy Burnham's cabinet?
John Healey was appointed as the Finance Minister in Andy Burnham's cabinet.
Who is the new Foreign Minister in the UK cabinet?
Ed Miliband was appointed as the Foreign Minister in the UK cabinet.
Who has been re-appointed as the Interior Minister?
Shabana Mahmood has been re-appointed as the Interior Minister.

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