Meet the Key Ministers in UK Prime Minister Andy Burnham’s New 2024 Cabinet
Overview of Andy Burnham’s 2024 Cabinet Appointments
LONDON, July 20 (Reuters) - New British Prime Minister Andy Burnham named his ministerial team on Monday.
Here is a list of lawmakers who have been given top jobs in Burnham's cabinet so far:
Key Ministerial Positions
Finance Minister
John Healey
FINANCE MINISTER: John Healey
Foreign Minister
Ed Miliband
FOREIGN MINISTER: Ed Miliband
Interior Minister
Shabana Mahmood (re-appointed)
INTERIOR MINISTER: Shabana Mahmood (re-appointed)
(Reporting by Muvija M; editing by William James)