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UK PM Burnham appoints Ed Miliband as foreign minister - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
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UK PM Burnham appoints Ed Miliband as foreign minister

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 20, 2026

1 min read

· Last updated: July 20, 2026

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Finance Banking Government Politics

Ed Miliband Appointed UK Foreign Minister By PM Andy Burnham

Key Cabinet Appointments Announced

Ed Miliband Succeeds Yvette Cooper as Foreign Minister

LONDON, July 20 (Reuters) - British Prime Minister Andy Burnham has appointed Ed Miliband as the new foreign minister, Burnham's office said on Monday, replacing Yvette Cooper.

Shabana Mahmood Retains Interior Minister Role

Shabana Mahmood was re-appointed as interior minister.

Reporting and Authorship

(Reporting by William James; writing by Muvija M)

Key Takeaways

  • Ed Miliband shifts from Energy Secretary to Foreign Minister in Burnham’s first cabinet reshuffle, indicating a strategic repositioning within the Labour ‘soft left’ faction (cadenaser.com)
  • Shabana Mahmood remains in the cabinet as interior minister, maintaining continuity on domestic affairs (cadenaser.com)
  • Burnham’s appointments come amid investor attention and market sensitivity: Miliband’s economic stance had previously unsettled markets while speculation around Mahmood as Chancellor had buoyed sterling (marketscreener.com)

References

Frequently Asked Questions

Who is the new UK foreign minister?
Ed Miliband has been appointed as the new UK foreign minister.
Who did Ed Miliband replace as foreign minister?
Ed Miliband replaced Yvette Cooper as the UK's foreign minister.
Who re-appointed Shabana Mahmood as interior minister?
Prime Minister Andy Burnham re-appointed Shabana Mahmood as interior minister.
When was Ed Miliband appointed foreign minister?
Ed Miliband was appointed as foreign minister on July 20.

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