Ed Miliband Appointed UK Foreign Minister By PM Andy Burnham
Key Cabinet Appointments Announced
Ed Miliband Succeeds Yvette Cooper as Foreign Minister
LONDON, July 20 (Reuters) - British Prime Minister Andy Burnham has appointed Ed Miliband as the new foreign minister, Burnham's office said on Monday, replacing Yvette Cooper.
Shabana Mahmood Retains Interior Minister Role
Shabana Mahmood was re-appointed as interior minister.
Reporting and Authorship
(Reporting by William James; writing by Muvija M)