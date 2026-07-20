David Lammy Departs Cabinet as Andy Burnham Named UK Prime Minister
Key Changes in UK Government Leadership
David Lammy's Departure
LONDON, July 20 (Reuters) - UK Deputy Prime Minister David Lammy left government on Monday after Andy Burnham took over as prime minister.
Lammy's Previous Roles
Lammy, who posted a statement on X, was also justice minister.
Other Cabinet Changes
Peter Kyle's Exit
Business minister Peter Kyle also left government, Sky News reported.
Media Coverage and Reporting
(Reporting by Muvija M, writing by William James)