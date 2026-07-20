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UK deputy PM Lammy leaves government - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
Headlines

UK deputy PM Lammy leaves government

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 20, 2026

1 min read

· Last updated: July 20, 2026

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Finance Politics UK News

David Lammy Departs Cabinet as Andy Burnham Named UK Prime Minister

Key Changes in UK Government Leadership

David Lammy's Departure

LONDON, July 20 (Reuters) - UK Deputy Prime Minister David Lammy left government on Monday after Andy Burnham took over as prime minister.

Lammy's Previous Roles

Lammy, who posted a statement on X, was also justice minister.

Other Cabinet Changes

Peter Kyle's Exit

Business minister Peter Kyle also left government, Sky News reported.

Media Coverage and Reporting

(Reporting by Muvija M, writing by William James)

Key Takeaways

  • David Lammy, serving as Deputy PM, Justice Secretary and Lord Chancellor since September 2025, left government on July 20 as Andy Burnham became prime minister (en.wikipedia.org)
  • Andy Burnham formally became the UK's prime minister on July 20, 2026, after meeting King Charles III at Buckingham Palace and ‘kissing hands’ to form a new government (apnews.com)
  • Business Secretary Peter Kyle also left his post, indicating further changes in the ministerial lineup under the new PM (hansard.parliament.uk)

References

Frequently Asked Questions

Who left the UK government on Monday?
UK Deputy Prime Minister David Lammy and business minister Peter Kyle both left government on Monday.
Who is the new UK Prime Minister?
Andy Burnham has taken over as the new UK Prime Minister.
Which positions did David Lammy hold before leaving?
David Lammy was both the Deputy Prime Minister and the Justice Minister before his departure.
Where was David Lammy's resignation announced?
David Lammy posted his resignation statement on X (formerly Twitter).
Which news outlet reported Peter Kyle's departure?
Peter Kyle's departure from government was reported by Sky News.

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