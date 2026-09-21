Papal Envoy Cardinal Zuppi to Visit Russia in Late September for Talks
Cardinal Zuppi's Diplomatic Mission to Russia
Announcement of Visit
MOSCOW, Sept 21 (Reuters) - Papal envoy Cardinal Matteo Zuppi plans to visit Russia in late September, the RIA state news agency quoted him as saying on Monday.
Key Discussion Topics
Humanitarian Issues and Ukraine Conflict
Russian President Vladimir Putin's foreign policy adviser Yuri Ushakov was earlier quoted by state media as saying he would discuss humanitarian issues related to the Ukraine conflict with Zuppi.
Previous Visit and Dialogue Efforts
October 2024 Moscow Visit
Zuppi, head of the Italian bishops conference, last visited Moscow in October 2024 for talks about family reunification, prisoner of war exchanges, and prospects for dialogue about ending the war in Ukraine.
(Reporting by Reuters; Writing by Anastasia TeterevlevaEditing by Andrew Osborn )