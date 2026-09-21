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Papal envoy plans to visit Russia in late September, RIA says - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
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Papal envoy plans to visit Russia in late September, RIA says

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 21, 2026

1 min read

· Last updated: September 21, 2026

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Papal Envoy Cardinal Zuppi to Visit Russia in Late September for Talks

Cardinal Zuppi's Diplomatic Mission to Russia

Announcement of Visit

MOSCOW, Sept 21 (Reuters) - Papal envoy Cardinal Matteo Zuppi plans to visit Russia in late September, the RIA state news agency quoted him as saying on Monday.

Key Discussion Topics

Humanitarian Issues and Ukraine Conflict

Russian President Vladimir Putin's foreign policy adviser Yuri Ushakov was earlier quoted by state media as saying he would discuss humanitarian issues related to the Ukraine conflict with Zuppi. 

Previous Visit and Dialogue Efforts

October 2024 Moscow Visit

Zuppi, head of the Italian bishops conference, last visited Moscow in October 2024 for talks about family reunification, prisoner of war exchanges, and prospects for dialogue about ending the war in Ukraine.

(Reporting by Reuters; Writing by Anastasia TeterevlevaEditing by Andrew Osborn )

Key Takeaways

  • Cardinal Zuppi, serving as Pope Francis’s personal peace envoy, will travel to Moscow at the end of September 2026 to focus on humanitarian aspects of the Ukraine war, including family reunification and prisoner exchanges (aol.com).
  • The visit follows his October 2024 mission to Moscow, where he met Russian officials—including Foreign Minister Lavrov and church leaders—to advance humanitarian negotiation tracks like child reunifications and exchanges of prisoners and remains (vaticannews.va).
  • This mission aligns with the Vatican’s ongoing shuttle diplomacy, previously undertaken by Zuppi across Kyiv, Washington, Beijing, and Moscow, aimed at facilitating humanitarian relief and exploring paths toward a just peace in Ukraine (es.wikipedia.org).

References

Frequently Asked Questions

Who is the papal envoy planning to visit Russia in September?
Cardinal Matteo Zuppi, head of the Italian bishops conference, is the papal envoy planning to visit Russia in late September.
What issues will be discussed during Cardinal Zuppi's visit to Russia?
Humanitarian issues related to the Ukraine conflict, including family reunification and prisoner of war exchanges, will be discussed.
Who is representing Russia in talks with Cardinal Zuppi?
Russian President Vladimir Putin's foreign policy adviser Yuri Ushakov is representing Russia in the discussions.
When did Cardinal Zuppi last visit Moscow?
Cardinal Zuppi last visited Moscow in October 2024 for talks about ending the war in Ukraine.
What is the main purpose of the papal envoy's visit to Russia?
The main purpose is to discuss humanitarian issues and possible dialogue towards ending the war in Ukraine.

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