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Austria's Raiffeisen Bank wins default judgment against Rasperia - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Austria's Raiffeisen Bank wins default judgment against Rasperia

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 22, 2026

1 min read

· Last updated: September 22, 2026

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Finance Banking Markets

Raiffeisen Bank Secures €3.15B Default Judgment Against Russian Firm

Vienna Court Ruling and Financial Details

Background of the Case

Sept 22 (Reuters) - Raiffeisen Bank International said on Tuesday a Vienna court has issued a default judgment against European Union-sanctioned Russian firm Rasperia, ordering it to pay damages of about €3.15 billion ($3.60 billion).

Currency Exchange Information

($1 = 0.8746 euros)

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Bipasha Dey in Bengaluru; Editing by Shilpi Majumdar)

Key Takeaways

  • The ruling follows a July 2026 anti‑suit injunction allowing RBI to claim up to €2.85 billion in Austria, now expanded to €3.15 billion upon enforcement of frozen assets including STRABAG shares and dividends (rbinternational.com)
  • Rasperia, a Deripaska‑linked entity, is under EU sanctions and owns 28.5 million STRABAG SE shares that are frozen; enforcement of the judgment would unlock those assets under EU law (eur-lex.europa.eu)
  • RBI had previously provisioned €840 million against a Russian court ruling in favor of Rasperia but derecognized €1.2 billion of expected Austrian proceeds in mid‑2025 due to legal delays, though it remains confident in enforcement (rbinternational.com)

References

Frequently Asked Questions

What was the court ruling involving Raiffeisen Bank and Rasperia?
A Vienna court issued a default judgment ordering Rasperia to pay about €3.15 billion in damages to Raiffeisen Bank International.
Who is Rasperia?
Rasperia is a Russian firm sanctioned by the European Union.
How much was Rasperia ordered to pay?
Rasperia was ordered to pay approximately €3.15 billion ($3.60 billion) in damages.
Which court handled the Raiffeisen Bank and Rasperia case?
The case was handled by a court in Vienna, Austria.
What is the exchange rate referenced in the judgment?
The article cites an exchange rate of $1 = 0.8746 euros.

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