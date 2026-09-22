Raiffeisen Bank Secures €3.15B Default Judgment Against Russian Firm
Vienna Court Ruling and Financial Details
Background of the Case
Sept 22 (Reuters) - Raiffeisen Bank International said on Tuesday a Vienna court has issued a default judgment against European Union-sanctioned Russian firm Rasperia, ordering it to pay damages of about €3.15 billion ($3.60 billion).
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Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Bipasha Dey in Bengaluru; Editing by Shilpi Majumdar)