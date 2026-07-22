GBAF Logo
Global Banking & Finance Awards® 2026 Nominations open, free to enter Nominate now →
Airbus shares jump after share buyback launch, new guidance - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Airbus shares jump after share buyback launch, new guidance

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 22, 2026

1 min read

· Last updated: July 22, 2026

Add as preferred source on Google
Finance Banking Markets

Airbus Shares Jump After Launching €5B Buyback and Revising Profit Goals

Airbus Announces Major Share Buyback and Profit Target Revision

Share Buyback Programme Details

July 22 (Reuters) - Airbus shares jumped almost 5% on Wednesday after the European planemaker launched a €5 billion ($5.7 billion) share buyback programme and unveiled new mid-term targets including a near doubling of profits by 2029.

Currency Exchange Rate

($1 = €0.8763)

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Alessandro Parodi in Gdansk, editing by Milla Nissi-Prussak)

Key Takeaways

  • Airbus launched a €5 billion share buyback spread over three years, underlining its commitment to enhanced shareholder returns (airbus.com)
  • The company set a 2029 adjusted EBIT target of €12–13 billion, nearly double its 2025 result of €7.13 billion and significantly above its 2026 target of €7.5 billion (live.euronext.com)
  • Strong demand and improved supply‑chain conditions are enabling Airbus to ramp up deliveries — first‑half handovers rose 15% year‑on‑year — reinforcing confidence in the mid‑term outlook (live.euronext.com)

References

Frequently Asked Questions

Why did Airbus shares increase?
Airbus shares jumped almost 5% after announcing a €5 billion share buyback and new mid-term profit targets.
How much is Airbus’s share buyback programme worth?
The share buyback programme launched by Airbus is valued at €5 billion ($5.7 billion).
What are Airbus’s new financial targets?
Airbus aims to nearly double its profits by 2029 as part of its new mid-term targets.
What currency exchange rate was mentioned in the article?
The article noted the exchange rate as $1 equals €0.8763.
Who reported on this Airbus financial update?
This financial update on Airbus was reported by Alessandro Parodi in Gdansk.

Tags

Related Articles

Image for Iberdrola's H1 profit rises 22% on Britain, US and Brazil grid investments

Iberdrola's H1 profit rises 22% on Britain, US and Brazil grid investments

Image for UK's Bloomsbury among beneficiaries of $1.5 billion Anthropic copyright lawsuit settlement

UK's Bloomsbury among beneficiaries of $1.5 billion Anthropic copyright lawsuit settlement

Image for UK's Liontrust quarterly net outflows ease as institutional clients add funds

UK's Liontrust quarterly net outflows ease as institutional clients add funds

Image for Volkswagen's CARIZON and Horizon Robotics deepen self-driving partnership in China

Volkswagen's CARIZON and Horizon Robotics deepen self-driving partnership in China

Image for Factbox-Who is Mykhailo Drapatyi, Ukraine's new army chief?

Factbox-Who is Mykhailo Drapatyi, Ukraine's new army chief?

Image for Britain's new PM promises to cap cost of bus tickets

Britain's new PM promises to cap cost of bus tickets

More from Finance

Explore more articles in the Finance category

Image for UK's Henry Boot says annual profit to miss market view amid challenging conditions
UK's Henry Boot says annual profit to miss market view amid challenging conditions
Image for UK's Mulberry says first-quarter revenue jumps 23%
UK's Mulberry says first-quarter revenue jumps 23%
Image for Finnair operating profit lags forecast in second quarter
Finnair operating profit lags forecast in second quarter
Image for J D Wetherspoon warns on annual profit and weaker sales in final quarter
J D Wetherspoon warns on annual profit and weaker sales in final quarter
Image for Poland, Hungary's foreign worker curbs create headache for business
Poland, Hungary's foreign worker curbs create headache for business
Image for UK inflation slows to 2.6% in June
UK inflation slows to 2.6% in June
Image for A year in a foxhole: Ukrainian soldier survives beneath the front line
A year in a foxhole: Ukrainian soldier survives beneath the front line
Image for Randstad beats quarterly organic growth view as labour markets improve
Randstad beats quarterly organic growth view as labour markets improve
Image for Akzo Nobel posts second-quarter core profit beat
Akzo Nobel posts second-quarter core profit beat
Image for OPmobility revenue impacted by Europe and weaker dollar
OPmobility revenue impacted by Europe and weaker dollar
Image for Robot AI company Noetra is 'last chance' for Japan, CEO says
Robot AI company Noetra is 'last chance' for Japan, CEO says
Image for Santander's Q2 net profit up 3% compared to same period in 2025
Santander's Q2 net profit up 3% compared to same period in 2025
View All Finance Posts