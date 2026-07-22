Airbus Shares Jump After Launching €5B Buyback and Revising Profit Goals
Airbus Announces Major Share Buyback and Profit Target Revision
Share Buyback Programme Details
July 22 (Reuters) - Airbus shares jumped almost 5% on Wednesday after the European planemaker launched a €5 billion ($5.7 billion) share buyback programme and unveiled new mid-term targets including a near doubling of profits by 2029.
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Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Alessandro Parodi in Gdansk, editing by Milla Nissi-Prussak)