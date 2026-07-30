HSBC to sell $25.3 billion Australian home loan portfolio to Blackstone
HSBC's Exit from Australian Retail Banking
Details of the Sale
July 31 (Reuters) - HSBC on Friday said it will sell its A$36 billion ($25.30 billion) Australian home and personal loan portfolio to investment giant Blackstone, marking its exit from retail banking in Australia.
Transaction Value and Currency Exchange
($1 = 1.4231 Australian dollars)
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Roshan Thomas in Bengaluru; Editing by Sahal Muhammed)