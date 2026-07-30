GBAF Logo
Global Banking & Finance Awards® 2026 Nominations open, free to enter Nominate now →
HSBC to sell $25.3 billion Australian home loan portfolio to Blackstone - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

HSBC to sell $25.3 billion Australian home loan portfolio to Blackstone

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 30, 2026

1 min read

· Last updated: July 30, 2026

Add as preferred source on Google
Finance Banking Markets

HSBC to sell $25.3 billion Australian home loan portfolio to Blackstone

HSBC's Exit from Australian Retail Banking

Details of the Sale

July 31 (Reuters) - HSBC on Friday said it will sell its A$36 billion ($25.30 billion) Australian home and personal loan portfolio to investment giant Blackstone, marking its exit from retail banking in Australia.

Transaction Value and Currency Exchange

($1 = 1.4231 Australian dollars)

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Roshan Thomas in Bengaluru; Editing by Sahal Muhammed)

Key Takeaways

  • This deal represents HSBC’s strategic retreat from Australian retail banking, aligning with its global streamlining efforts under CEO Georges Elhedery (hsbc.com.au).
  • The A$36 billion (US$25.30 billion) figure is based on the exchange rate of A$1 = US$0.703; the transaction will transfer both home and personal lending assets to Blackstone (news.bloomberglaw.com).
  • The sale is part of broader asset disposals beyond Australia, similar to HSBC’s recent divestment of its Singapore insurance unit, highlighting a global refocus on core operations (businesstimes.com.sg)

References

Frequently Asked Questions

What did HSBC announce regarding its Australian loan portfolio?
HSBC announced the sale of its A$36 billion ($25.3 billion) Australian home and personal loan portfolio to Blackstone.
Who is acquiring HSBC's Australian home and personal loan portfolio?
Investment giant Blackstone is acquiring HSBC's Australian home and personal loan portfolio.
What does the sale mean for HSBC in Australia?
The transaction marks HSBC's exit from retail banking in Australia.
What is the value of the loan portfolio being sold by HSBC?
The portfolio is valued at A$36 billion, equivalent to $25.3 billion.

Tags

Related Articles

Image for Climate change made 'fire-prone' weather conditions more likely in Spain and France, scientists say

Climate change made 'fire-prone' weather conditions more likely in Spain and France, scientists say

Image for UK PM Burnham to give mayors a share of income tax in devolution drive

UK PM Burnham to give mayors a share of income tax in devolution drive

Image for Trading Day: Communication, intervention & liquidation

Trading Day: Communication, intervention & liquidation

Image for EU agrees rescue centre in eastern Libya as migrant departures rise

EU agrees rescue centre in eastern Libya as migrant departures rise

Image for France to sell part of stake in telecom Orange in secondary share sale, sources say

France to sell part of stake in telecom Orange in secondary share sale, sources say

Image for Portugal approves 33% windfall tax on oil companies' excess profits

Portugal approves 33% windfall tax on oil companies' excess profits

More from Finance

Explore more articles in the Finance category

Image for Glencore wins processing contract for Germany's Wilhelmshaven oil refinery
Glencore wins processing contract for Germany's Wilhelmshaven oil refinery
Image for Bombardier CEO expects to decide by early 2027 on Canadian site to militarize private jets
Bombardier CEO expects to decide by early 2027 on Canadian site to militarize private jets
Image for Data center boom to make Portugal one of Europe's fastest-growing power markets, EDP says
Data center boom to make Portugal one of Europe's fastest-growing power markets, EDP says
Image for China's Sinochem sells 14% Pirelli stake to Czech billionaire Michal Strnad
China's Sinochem sells 14% Pirelli stake to Czech billionaire Michal Strnad
Image for Italy's Leonardo lifts full-year order, core profit guidance
Italy's Leonardo lifts full-year order, core profit guidance
Image for OpenAI cuts prices on smaller models as businesses scrutinize AI spend
OpenAI cuts prices on smaller models as businesses scrutinize AI spend
Image for Russian financial watchdog adds Telegram founder Durov to 'extremists and terrorists' list
Russian financial watchdog adds Telegram founder Durov to 'extremists and terrorists' list
Image for UK's IG Group agrees to buy Underdog for up to $1.3 billion
UK's IG Group agrees to buy Underdog for up to $1.3 billion
Image for Spain's Melia posts first-half loss of €7.5 million after Cuba exit
Spain's Melia posts first-half loss of €7.5 million after Cuba exit
Image for Puig reports first-half revenue growth after Estee Lauder talks end
Puig reports first-half revenue growth after Estee Lauder talks end
Image for Russia's Ryazan refinery has halted oil processing after drone attack, sources say
Russia's Ryazan refinery has halted oil processing after drone attack, sources say
Image for Russia likely fired North Korean missile in Ukraine strike that killed family, sources say
Russia likely fired North Korean missile in Ukraine strike that killed family, sources say
View All Finance Posts