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Finance

UK's Unite Group first-half profit slips, maintains outlook

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 28, 2026

1 min read

· Last updated: July 28, 2026

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Finance Banking Markets

Unite Group Sees 8% Decline in First-Half Profit, Annual Outlook Maintained

Unite Group's First-Half Financial Performance and Strategic Outlook

First-Half Earnings Report

Adjusted Earnings Decline

July 28 (Reuters) - Unite Group, Britain's largest student housing provider, on Tuesday posted an 8% dip in first-half adjusted earnings, hurt in part by acquisition-related costs, but maintained its annual outlook as the group refocuses its portfolio to bolster returns.

Impact of Acquisition-Related Costs

Annual Outlook and Strategic Refocus

Maintaining Annual Guidance

Portfolio Refocus to Bolster Returns

Reporting and Attribution

(Reporting by Amna Mariyam in Bengaluru)

Key Takeaways

  • Adjusted earnings slipped 2% to £142.0m and adjusted EPS declined 8% to 27.1p, largely due to Empiric acquisition costs and increased finance charges (investegate.co.uk)
  • Unite sustained its full‑year adjusted EPS guidance of 41.5–43.0p and maintained its interim dividend at 12.8p (investegate.co.uk)
  • The group is accelerating disposals—£130m completed and £300–400m targeted for 2026—to streamline assets and focus on high‑quality university markets (investegate.co.uk)

References

Frequently Asked Questions

What caused Unite Group's first-half profit to dip?
Unite Group's first-half profit slipped due to acquisition-related costs and portfolio refocusing.
Did Unite Group maintain its annual financial outlook?
Yes, despite the drop in first-half profit, Unite Group maintained its outlook for the year.
What percentage did Unite Group's adjusted earnings decrease by?
Unite Group's adjusted earnings decreased by 8% in the first half.
Who reported the Unite Group's results?
The results were reported by Amna Mariyam in Bengaluru.

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