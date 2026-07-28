Unite Group Sees 8% Decline in First-Half Profit, Annual Outlook Maintained
Unite Group's First-Half Financial Performance and Strategic Outlook
First-Half Earnings Report
Adjusted Earnings Decline
July 28 (Reuters) - Unite Group, Britain's largest student housing provider, on Tuesday posted an 8% dip in first-half adjusted earnings, hurt in part by acquisition-related costs, but maintained its annual outlook as the group refocuses its portfolio to bolster returns.
Impact of Acquisition-Related Costs
Annual Outlook and Strategic Refocus
Maintaining Annual Guidance
Portfolio Refocus to Bolster Returns
Reporting and Attribution
(Reporting by Amna Mariyam in Bengaluru)