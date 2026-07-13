Ukrainian Prime Minister Svyrydenko Submits Resignation to Parliament
Resignation of Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko
Official Announcement of Resignation
July 13 (Reuters) - Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko has submitted her resignation to parliament, the chamber's speaker said on Monday.
Statement from Parliamentary Speaker
"Parliament will consider this matter in the near future in accordance with the established procedure," Ruslan Stefanchuk wrote on social media platform X.
Next Steps in Parliamentary Procedure
The parliamentary procedure to set up a new government could start as soon as Tuesday.
Reporting Credit
(Reporting by Ron Popeski)