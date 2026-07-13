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Ukrainian PM Svyrydenko has submitted resignation, parliament speaker says - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
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Ukrainian PM Svyrydenko has submitted resignation, parliament speaker says

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 13, 2026

1 min read

· Last updated: July 13, 2026

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Politics Ukraine Government Resignation

Ukrainian Prime Minister Svyrydenko Submits Resignation to Parliament

Resignation of Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko

Official Announcement of Resignation

July 13 (Reuters) - Ukrainian Prime Minister Yulia Svyrydenko has submitted her resignation to parliament, the chamber's speaker said on Monday.

Statement from Parliamentary Speaker

"Parliament will consider this matter in the near future in accordance with the established procedure," Ruslan Stefanchuk wrote on social media platform X.

Next Steps in Parliamentary Procedure

The parliamentary procedure to set up a new government could start as soon as Tuesday.

Reporting Credit

(Reporting by Ron Popeski)

Key Takeaways

  • President Zelenskyy announced the resignation on July 12, stating Svyrydenko will take a new role focused on relations with a key international partner, signaling a strategic government reshuffle. (investing.com)
  • Svyrydenko confirmed her resignation via social media, thanked the government team for serving during one of Ukraine’s most challenging periods, and affirmed her continued commitment to the country. (pravda.com.ua)
  • Parliament must formally approve the resignation, which also dissolves the Cabinet; however, the outgoing government remains in place until the new one is formed. (pravda.com.ua)

References

Frequently Asked Questions

Who has submitted their resignation as Ukrainian Prime Minister?
Yulia Svyrydenko has submitted her resignation as Ukrainian Prime Minister.
Who confirmed the submission of the resignation?
The resignation was confirmed by the Ukrainian parliament speaker, Ruslan Stefanchuk.
When could the parliamentary procedure for a new government begin?
The procedure to set up a new government could start as soon as Tuesday.
How will the Ukrainian parliament address the resignation?
Parliament will consider the resignation in accordance with established procedure in the near future.

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