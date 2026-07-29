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Russia's FSB charges Telegram founder Durov with facilitating terrorism, Ifax says - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Russia's FSB charges Telegram founder Durov with facilitating terrorism, Ifax says

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 29, 2026

1 min read

· Last updated: July 29, 2026

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Finance Banking Markets

Russia's FSB Charges Telegram Founder Pavel Durov With Facilitating Terrorism

FSB Accusations and Legal Actions Against Pavel Durov

Background of the Charges

MOSCOW, July 29 (Reuters) - Russia's Federal Security Service said on Wednesday that it had charged Telegram founder Pavel Durov with facilitating terrorist activities, and that it had issued an international warrant for his arrest, Interfax reported.

International Warrant Details

Media Coverage and Reporting

(Reporting by Reuters, Writing by Felix Light; Editing by Kate Mayberry)

Key Takeaways

  • The criminal case stems from FSB claims that Telegram was used in over 153,000 crimes since 2022, including 33,000 acts labeled as sabotage, terrorism, or extremism, per Rossiyskaya Gazeta and Interfax reports (euronews.com).
  • Earlier in 2026, state media reported Telegram’s role in facilitating alleged Ukrainian plots, bombings, and other violent crimes, and accused Durov of refusing to cooperate with Russian authorities (theguardian.com).
  • Durov has previously received a summons addressed to him as a 'suspect,' and has publicly rejected the charges, criticizing the Kremlin’s push to suppress Telegram and guarantee free speech rights (internazionale.it).

References

Frequently Asked Questions

Who has been charged by Russia's FSB?
Telegram founder Pavel Durov has been charged by Russia's Federal Security Service (FSB).
What is Pavel Durov accused of?
Pavel Durov is accused by the FSB of facilitating terrorist activities.
What action has the FSB taken against Pavel Durov?
The FSB has issued an international warrant for Pavel Durov's arrest.
Which news agencies reported on the charges against Durov?
The charges against Pavel Durov were reported by Interfax and Reuters.

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