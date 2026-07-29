Russia's FSB Charges Telegram Founder Pavel Durov With Facilitating Terrorism
FSB Accusations and Legal Actions Against Pavel Durov
Background of the Charges
MOSCOW, July 29 (Reuters) - Russia's Federal Security Service said on Wednesday that it had charged Telegram founder Pavel Durov with facilitating terrorist activities, and that it had issued an international warrant for his arrest, Interfax reported.
International Warrant Details
Media Coverage and Reporting
(Reporting by Reuters, Writing by Felix Light; Editing by Kate Mayberry)