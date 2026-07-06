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Finance

Private equity firm EQT to buy Australian parking tech provider Orikan

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 6, 2026

1 min read

· Last updated: July 6, 2026

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Finance Banking Markets

EQT Acquires Orikan, Strengthening Its Parking Tech Investments in Asia-Pacific

Key Details of the EQT-Orikan Acquisition

Overview of the Acquisition

July 6 (Reuters) - Sweden-based investment firm EQT said on Monday it will buy Melbourne-based parking and compliance technology provider Orikan, extending a run of regional deals.

Deal Structure and Financial Terms

Acquisition Fund and Financial Disclosure

• EQT said the acquisition will be made through its Asia mid-market focused fund, BPEA Mid-Market Growth Partnership, but it did not disclose financial terms.

About Orikan

Ownership and Services

• Orikan, owned by Australian private equity firm Five V Capital, provides parking and enforcement technology to governments, universities, transport agencies and commercial operators across Australia, New Zealand and North America.

EQT’s Recent Regional Investments

Other Mid-Market Acquisitions

• The deal adds to EQT's recent mid-market acquisitions in Asia, including investments in Australian property management platform PropertyMe and Japanese information technology firm Mamezo Digital Holdings.

Reporting Credits

(Reporting by Shruti Agarwal in Bengaluru; Editing by Subhranshu Sahu)

Key Takeaways

  • EQT will buy Orikan through its Asia‑focused mid‑market fund, though financial terms remain undisclosed.
  • Orikan supports governments, universities and operators across Australia, New Zealand and North America with integrated parking, enforcement and compliance technology solutions.
  • The acquisition continues EQT’s Asia mid‑market strategy, building on recent deals such as PropertyMe in Australia and MAMEZO Digital in Japan.

Frequently Asked Questions

Who is acquiring Orikan?
Sweden-based private equity firm EQT is acquiring the Melbourne-based parking tech provider Orikan.
What does Orikan do?
Orikan provides parking and enforcement technology to governments, universities, transport agencies, and commercial operators across Australia, New Zealand, and North America.
How is EQT acquiring Orikan?
EQT will make the acquisition through its Asia mid-market focused fund, BPEA Mid-Market Growth Partnership.
Who owns Orikan prior to the acquisition?
Orikan was owned by Australian private equity firm Five V Capital before the deal.
What other recent investments has EQT made in the region?
EQT has recently invested in Australian property management platform PropertyMe and Japanese IT firm Mamezo Digital Holdings.

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