EQT Acquires Orikan, Strengthening Its Parking Tech Investments in Asia-Pacific
Key Details of the EQT-Orikan Acquisition
Overview of the Acquisition
July 6 (Reuters) - Sweden-based investment firm EQT said on Monday it will buy Melbourne-based parking and compliance technology provider Orikan, extending a run of regional deals.
Deal Structure and Financial Terms
Acquisition Fund and Financial Disclosure
• EQT said the acquisition will be made through its Asia mid-market focused fund, BPEA Mid-Market Growth Partnership, but it did not disclose financial terms.
About Orikan
Ownership and Services
• Orikan, owned by Australian private equity firm Five V Capital, provides parking and enforcement technology to governments, universities, transport agencies and commercial operators across Australia, New Zealand and North America.
EQT’s Recent Regional Investments
Other Mid-Market Acquisitions
• The deal adds to EQT's recent mid-market acquisitions in Asia, including investments in Australian property management platform PropertyMe and Japanese information technology firm Mamezo Digital Holdings.
Reporting Credits
(Reporting by Shruti Agarwal in Bengaluru; Editing by Subhranshu Sahu)