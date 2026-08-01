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Finance

French new car registrations up 9% year/year in July, industry body says

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on August 1, 2026

1 min read

· Last updated: August 1, 2026

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Finance Markets Automotive

French New Car Registrations Up 9% in July as Tesla Sales Surge 86%

July Car Registration Statistics in France

Overall Market Performance

PARIS, Aug 1 (Reuters) - New car registrations in France rose 9% in July from a year earlier to 126,808 vehicles, data from French auto industry body PFA showed on Saturday.

Tesla's Market Impact

Significant Growth in Tesla Sales

Tesla sales in the country rose 86% last month to 2,429 vehicles.

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Dominique Patton; Editing by Hugh Lawson)

Key Takeaways

  • July’s 9% increase follows a strong June result, when new registrations climbed 11.4% to 188,787 units, marking the best June in three years (zonebourse.com).
  • The first half of 2026 saw a modest 1.8% rise in new car registrations compared to 2025, totaling around 857,000 vehicles (largus.fr).
  • Electric models are driving momentum: in June, EVs claimed nearly 30% market share and jumped 94% year‑on‑year, as France accelerates its shift away from combustion engines (aaa-data.fr).

References

Frequently Asked Questions

How much did new car registrations in France increase in July?
New car registrations in France rose 9% in July compared to a year earlier.
How many new vehicles were registered in France in July?
A total of 126,808 new vehicles were registered in France in July.
What was the increase in Tesla sales in France last month?
Tesla sales in France rose 86% in July to 2,429 vehicles.
Which organization provided the data on French car registrations?
The data was provided by the French auto industry body PFA.

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