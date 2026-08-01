French New Car Registrations Up 9% in July as Tesla Sales Surge 86%
July Car Registration Statistics in France
Overall Market Performance
PARIS, Aug 1 (Reuters) - New car registrations in France rose 9% in July from a year earlier to 126,808 vehicles, data from French auto industry body PFA showed on Saturday.
Tesla's Market Impact
Significant Growth in Tesla Sales
Tesla sales in the country rose 86% last month to 2,429 vehicles.
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Dominique Patton; Editing by Hugh Lawson)