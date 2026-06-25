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Commerzbank institutional investors tender just over 1% of shares in UniCredit offer, German bank says - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Commerzbank institutional investors tender just over 1% of shares in UniCredit offer, German bank says

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on June 25, 2026

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· Last updated: June 25, 2026

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Finance Banking Markets

Commerzbank Says Just 1% of Institutional Shares Tendered in UniCredit Offer

Details of UniCredit's Takeover Offer and Shareholder Response

FRANKFURT, June 25 (Reuters) - Germany's Commerzbank said on Thursday that institutional investors have tendered just somewhat more than 1% of shares in UniCredit's takeover offer.

Commerzbank's Statement on Transparency

• Commerzbank said it published the figures to increase transparency and counter what it called "conflicting statements made by UniCredit".

Background: Ongoing Battle for Control

• The two banks have been in a battle for control for months, and UniCredit has made an offer for the bank that is currently ongoing.

Current Shareholder Structure

• "The shareholder structure remains largely unchanged," Commerzbank said.

Breakdown of Tendered Shares

• Of the 12.51% of tendered shares, institutional investors have tendered 1.29% of shares, retail investors 0.05% and banks 11.17%, Commerzbank said.

Reporting and Editing Credits

(Reporting by Tom Sims, editing by Thomas Seythal)

Key Takeaways

  • Institutional investors participated minimally—just about 1.29%—in UniCredit’s bid for Commerzbank, while banks alone tendered 11.17% of shares (commerzbank.de).
  • Commerzbank disclosed the breakdown “to increase transparency and counter conflicting statements by UniCredit” (commerzbank.de).
  • Despite the 12.51% total tendered, Commerzbank says its shareholder structure remains largely unchanged, reflecting limited independent investor support (commerzbank.de).

References

Frequently Asked Questions

What percentage of Commerzbank shares have institutional investors tendered in UniCredit's offer?
Institutional investors have tendered just over 1% of Commerzbank shares in UniCredit's ongoing takeover offer.
Why did Commerzbank publish the tendered share figures?
Commerzbank released the figures to increase transparency and counter conflicting statements made by UniCredit.
How has the shareholder structure of Commerzbank changed?
Commerzbank stated that the shareholder structure remains largely unchanged despite the takeover offer.
How much of the total tendered shares come from institutional investors, retail investors, and banks?
Of the 12.51% of total tendered shares, 1.29% are from institutional investors, 0.05% from retail investors, and 11.17% from banks.
What is happening between Commerzbank and UniCredit?
Commerzbank and UniCredit have been in a months-long battle for control, with UniCredit currently making an offer to acquire Commerzbank.

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