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Putin says Russia has advanced in Donetsk region, surrounded some Ukrainian troops - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
Headlines

Putin says Russia has advanced in Donetsk region, surrounded some Ukrainian troops

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 1, 2026

1 min read

· Last updated: September 1, 2026

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Finance Banking Markets Geopolitics Conflict

Putin Claims Russian Advances, Ukrainian Troop Encirclement in Donetsk Region

Russian Military Operations and Strategic Developments

Putin's Statement on Territorial Gains

MOSCOW, Sept 1 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Tuesday that Russian troops had captured 270 square km of Ukraine’s Donetsk region in August and a large group of Ukrainian troops were surrounded.

Verification and Independent Reporting

Reuters could not independently verify his statement.

Ongoing Advances and Future Military Actions

Progress Towards Key Ukrainian Cities

Russia continues to advance towards the cities of Sloviansk and Kramatorsk, Putin said, adding that Moscow's forces were preparing to launch massive strikes against energy infrastructure in Ukraine.

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Maxim Rodionov in London, Dmitry Antonov and Ksenia Orlova in Moscow; Editing by Mark Trevelyan)

Key Takeaways

  • Putin asserted Russian forces gained 270 sq km in Donetsk region in August and encircled Ukrainian troops, though Reuters did not confirm this independently.
  • Analysts report slow and costly Russian advances in Donetsk—Ukraine has conducted repeated strikes on Russian-held energy and military infrastructure.
  • Moscow signals escalation by preparing large-scale strikes on Ukraine’s energy grid, amid mounting campaign of infrastructure attacks.

Frequently Asked Questions

How much territory did Russia claim to capture in Donetsk?
President Putin said Russian troops captured 270 square km of Donetsk region in August.
What did Putin say about Ukrainian troops in Donetsk?
Putin stated that a large group of Ukrainian troops have been surrounded by Russian forces.
Are the Russian claims about Donetsk independently verified?
Reuters reported that it could not independently verify President Putin's claims.
Which Ukrainian cities are Russian forces advancing towards?
Russian troops are advancing towards the cities of Sloviansk and Kramatorsk.
What type of strikes is Russia preparing for in Ukraine?
Putin announced plans for massive strikes against energy infrastructure in Ukraine.

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