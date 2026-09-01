Putin Claims Russian Advances, Ukrainian Troop Encirclement in Donetsk Region
Russian Military Operations and Strategic Developments
Putin's Statement on Territorial Gains
MOSCOW, Sept 1 (Reuters) - President Vladimir Putin said on Tuesday that Russian troops had captured 270 square km of Ukraine’s Donetsk region in August and a large group of Ukrainian troops were surrounded.
Verification and Independent Reporting
Reuters could not independently verify his statement.
Ongoing Advances and Future Military Actions
Progress Towards Key Ukrainian Cities
Russia continues to advance towards the cities of Sloviansk and Kramatorsk, Putin said, adding that Moscow's forces were preparing to launch massive strikes against energy infrastructure in Ukraine.
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Maxim Rodionov in London, Dmitry Antonov and Ksenia Orlova in Moscow; Editing by Mark Trevelyan)