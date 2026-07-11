Moldova President Selects Vasile Tofan as New Prime Minister in Kyiv Announcement
Presidential Nomination of Vasile Tofan
Announcement Details
Press Conference in Kyiv
KYIV, July 11 (Reuters) - Moldova's President Maia Sandu has nominated 44-year-old financier Vasile Tofan to be the country's new Prime Minister, Sandu told a press conference on Saturday.
Background of Vasile Tofan
Tofan, who supported Sandu in the 2024 presidential election, is a senior partner at investment firm Horizon Capital.
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Max HunderEditing by Tomasz Janowski)