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Moldova's president nominates Vasile Tofan as new PM

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 11, 2026

1 min read

· Last updated: July 11, 2026

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Finance Banking Politics

Moldova President Selects Vasile Tofan as New Prime Minister in Kyiv Announcement

Presidential Nomination of Vasile Tofan

Announcement Details

Press Conference in Kyiv

KYIV, July 11 (Reuters) - Moldova's President Maia Sandu has nominated 44-year-old financier Vasile Tofan to be the country's new Prime Minister, Sandu told a press conference on Saturday.

Background of Vasile Tofan

Tofan, who supported Sandu in the 2024 presidential election, is a senior partner at investment firm Horizon Capital.

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Max HunderEditing by Tomasz Janowski)

Key Takeaways

  • Vasile Tofan is a seasoned financier with an MBA from Harvard, extensive emerging‑market and tech investment experience, and leadership roles in Horizon Capital and MAIB’s board (digi24.ro).
  • His nomination follows Prime Minister Alexandru Munteanu’s abrupt resignation on July 3, after which Deputy PM Eugeniu Osmochescu served as acting premier starting July 8 (apnews.com).
  • Tofan’s appointment signals continuity of Moldova’s pro‑European, reform‑oriented agenda under PAS, aiming to further EU integration, institutional reform and economic modernization (digi24.ro)

References

Frequently Asked Questions

Who has been nominated as Moldova's new Prime Minister?
Vasile Tofan has been nominated as Moldova's new Prime Minister by President Maia Sandu.
What is Vasile Tofan's professional background?
Vasile Tofan is a 44-year-old financier and senior partner at the investment firm Horizon Capital.
When was the nomination of Vasile Tofan announced?
President Maia Sandu announced Vasile Tofan's nomination at a press conference on July 11, 2024.
What is Vasile Tofan's relationship with President Maia Sandu?
Vasile Tofan supported President Maia Sandu in the 2024 presidential election.

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