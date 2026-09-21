Irish Regulator Fines Google €403 Million for Location Data Processing Violations
Google Fined by Irish Data Protection Commission
LONDON, Sept 21 (Reuters) - Ireland's Data Protection Commission fined Alphabet's Google €403 million ($463 million) following an inquiry into the search engine's processing of location data, it said in a statement on Monday.
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($1 = 0.8712 euros)
Media Coverage
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Padraic Halpin, writing by Sarah Young, editing by Paul Sandle)