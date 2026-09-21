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Irish regulator fines Google €403 million over location data processing - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Irish regulator fines Google €403 million over location data processing

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 21, 2026

1 min read

· Last updated: September 21, 2026

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Finance Banking Markets

Irish Regulator Fines Google €403 Million for Location Data Processing Violations

Google Fined by Irish Data Protection Commission

LONDON, Sept 21 (Reuters) - Ireland's Data Protection Commission fined Alphabet's Google €403 million ($463 million) following an inquiry into the search engine's processing of location data, it said in a statement on Monday.

Details of the Fine

Amount and Currency Conversion

($1 = 0.8712 euros)

Media Coverage

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Padraic Halpin, writing by Sarah Young, editing by Paul Sandle)

Key Takeaways

  • The fine stems from a Data Protection Commission (DPC) inquiry launched in February 2020 into whether Google meets legal bases and transparency obligations for processing users’ location data (googlelocationhistorysettlement.com).
  • This enforcement is part of Ireland’s leading role in GDPR fines—the DPC has issued over €4 billion in fines since 2018, with only a fraction collected to date (dataprotection.ie).
  • The penalty coincides with intensified EU scrutiny of Big Tech across competition and privacy domains, including recent multi‑hundred‑million euro fines under the Digital Markets Act (investing.com).

References

Frequently Asked Questions

Why was Google fined by the Irish regulator?
Google was fined €403 million by Ireland's Data Protection Commission for issues related to its processing of location data.
How much was the fine imposed on Google?
Google was fined €403 million ($463 million) by Ireland's Data Protection Commission.
Which regulatory body fined Google?
The Irish Data Protection Commission imposed the fine on Google.
What was the focus of the investigation into Google?
The investigation focused on Google's processing of users' location data.

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