EasyJet Faces $72 Million Lawsuit Over Sanctioned Airbus Aircraft
Legal Action Against EasyJet
Background of the Lawsuit
Sept 8 (Reuters) - British budget airline easyJet is being sued for at least $72 million by an Irish unit of Russian state-owned aircraft lessor GTLK for unlawfully abandoning six Airbus planes after terminating their leases following sanctions, the Financial Times reported on Tuesday.
Verification Status
Reuters could not immediately verify the report.
Reporting Details
(Reporting by Rishab Shaju in Bengaluru; Editing by Diti Pujara)