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EasyJet faces $72 million lawsuit tied to stranded Airbus planes, FT reports - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

EasyJet faces $72 million lawsuit tied to stranded Airbus planes, FT reports

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 8, 2026

1 min read

· Last updated: September 8, 2026

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Finance Banking Markets

EasyJet Faces $72 Million Lawsuit Over Sanctioned Airbus Aircraft

Legal Action Against EasyJet

Background of the Lawsuit

Sept 8 (Reuters) - British budget airline easyJet is being sued for at least $72 million by an Irish unit of Russian state-owned aircraft lessor GTLK for unlawfully abandoning six Airbus planes after terminating their leases following sanctions, the Financial Times reported on Tuesday.

Verification Status

Reuters could not immediately verify the report.

Reporting Details

(Reporting by Rishab Shaju in Bengaluru; Editing by Diti Pujara)

Key Takeaways

  • Lessor GTLK—a Russian state‑owned firm sanctioned by the UK and EU in April 2022—claims EasyJet unlawfully abandoned six Airbus aircraft following lease terminations tied to sanctions (en.wikipedia.org).
  • The dispute reflects broader airline‑lessor tensions as planes stranded or returned amid post‑Ukraine invasion sanctions have triggered financial, legal and insurance challenges (investing.com).
  • EasyJet operates an Airbus‑only fleet of over 350 aircraft and faces growing scrutiny amid takeover interest from private equity and legal exposure related to disrupted lease agreements and regulatory fallout (markets.ft.markitdigital.com).

References

Frequently Asked Questions

Why is EasyJet being sued for $72 million?
EasyJet is being sued for unlawfully abandoning six Airbus planes after terminating their leases due to sanctions.
Who has filed the lawsuit against EasyJet?
An Irish unit of Russian state-owned aircraft lessor GTLK filed the lawsuit.
How many Airbus planes are involved in the EasyJet lawsuit?
Six Airbus planes are involved in the lawsuit against EasyJet.
What is the source of the report about EasyJet's lawsuit?
The report was published by the Financial Times.

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