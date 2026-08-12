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Soccer-Ronaldo weds longtime partner Rodriguez in Portugal - Headlines news and analysis from Global Banking & Finance Review
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Soccer-Ronaldo weds longtime partner Rodriguez in Portugal

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on August 12, 2026

1 min read

· Last updated: August 12, 2026

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headlines Sports News

Cristiano Ronaldo Weds Georgina Rodriguez in Private Portugal Ceremony

Private Wedding Ceremony Details

Event Overview

Aug 11 (Reuters) - Portuguese player Cristiano Ronaldo married his longtime girlfriend Georgina Rodriguez on Tuesday in a civil and private ceremony in Cascais, Portugal, according to his management. 

Cristiano Ronaldo's Football Career

Achievements and Clubs

Ronaldo, 41, is one of football's most decorated players, winning trophies at Manchester United, Real Madrid, Juventus and current club Al-Nassr in Saudi Arabia. The five-time Ballon d'Or winner has been in a relationship with Rodriguez since 2016. 

Reporting

(Reporting by Angelica Medina in Mexico City)

Key Takeaways

  • Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez confirmed their marriage via Instagram following a private civil ceremony in Cascais on August 11, 2026(elpais.com).
  • Their relationship, which began in 2016 and led to an engagement in August 2025, culminates in marriage after nearly a decade together(en.wikipedia.org).
  • The private nature of the ceremony follows months of media speculation—including rumored invitations and supposed wedding dates—which the couple had neither confirmed nor denied until now(elsalvador.com).

References

Frequently Asked Questions

Who did Cristiano Ronaldo marry?
Cristiano Ronaldo married his longtime girlfriend Georgina Rodriguez.
Where did Ronaldo's wedding take place?
The wedding took place in Cascais, Portugal.
Was Ronaldo's wedding a public event?
No, the wedding was a civil and private ceremony.
How long have Ronaldo and Georgina Rodriguez been together?
Ronaldo and Rodriguez have been in a relationship since 2016.
How old is Cristiano Ronaldo at the time of his wedding?
Cristiano Ronaldo was 41 years old at the time of his wedding.

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