Soccer-Ronaldo weds longtime partner Rodriguez in Portugal

Cristiano Ronaldo Weds Georgina Rodriguez in Private Portugal Ceremony
Private Wedding Ceremony Details
Event Overview
Aug 11 (Reuters) - Portuguese player Cristiano Ronaldo married his longtime girlfriend Georgina Rodriguez on Tuesday in a civil and private ceremony in Cascais, Portugal, according to his management.
Cristiano Ronaldo's Football Career
Achievements and Clubs
Ronaldo, 41, is one of football's most decorated players, winning trophies at Manchester United, Real Madrid, Juventus and current club Al-Nassr in Saudi Arabia. The five-time Ballon d'Or winner has been in a relationship with Rodriguez since 2016.
Reporting
(Reporting by Angelica Medina in Mexico City)