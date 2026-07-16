Frasers Group Withholds Fiscal 2027 Outlook Due to Hugo Boss and Accent Bids
Frasers Group's Fiscal Outlook Impacted by Takeover Bids
Background on Frasers Group
July 16 (Reuters) - British sportswear and fashion retailer Frasers Group on Thursday withheld its fiscal 2027 outlook, saying ongoing takeover bids for German fashion house Hugo Boss and Australian footwear chain Accent Group made it difficult to forecast the year ahead.
Takeover Bids Affecting Forecast
Hugo Boss Acquisition Bid
Accent Group Acquisition Bid
(Reporting by Yamini Kalia in Bengaluru; Editing by Sonia Cheema)