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Mike Ashley's Frasers withholds 2027 outlook as Hugo Boss and Accent bids cloud outlook - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Mike Ashley's Frasers withholds 2027 outlook as Hugo Boss and Accent bids cloud outlook

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 16, 2026

1 min read

· Last updated: July 16, 2026

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Finance Markets Retail

Frasers Group Withholds Fiscal 2027 Outlook Due to Hugo Boss and Accent Bids

Frasers Group's Fiscal Outlook Impacted by Takeover Bids

Background on Frasers Group

July 16 (Reuters) - British sportswear and fashion retailer Frasers Group on Thursday withheld its fiscal 2027 outlook, saying ongoing takeover bids for German fashion house Hugo Boss and Australian footwear chain Accent Group made it difficult to forecast the year ahead.

Takeover Bids Affecting Forecast

Hugo Boss Acquisition Bid
Accent Group Acquisition Bid

(Reporting by Yamini Kalia in Bengaluru; Editing by Sonia Cheema)

Key Takeaways

  • Frasers launched a €38‑per‑share bid for Hugo Boss, equivalent to about €2 billion, but Hugo Boss’s board deemed it inadequate and advised shareholders to reject it (investing.com).
  • Days later, Frasers made an all‑cash offer (A$0.65/share) to acquire the remainder of Accent Group, where it already holds around 23 % (theguardian.com).
  • The dual bids create material uncertainty around Frasers’ future cash flows and strategic direction, prompting management to withhold its outlook for fiscal year 2027 (group.hugoboss.com).

References

Frequently Asked Questions

Why did Frasers Group withhold its 2027 fiscal outlook?
Frasers Group withheld its 2027 outlook due to ongoing takeover bids for Hugo Boss and Accent Group, making forecasts difficult.
Which companies are involved in Frasers Group's takeover bids?
The ongoing takeover bids are for German fashion house Hugo Boss and Australian footwear chain Accent Group.
Who reported the news on Frasers Group's outlook?
The news was reported by Yamini Kalia in Bengaluru and edited by Sonia Cheema.

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