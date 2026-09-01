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Britain's Octopus Energy acquires Danish automated power trader BD Energy - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Britain's Octopus Energy acquires Danish automated power trader BD Energy

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 1, 2026

1 min read

· Last updated: September 1, 2026

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Finance Banking Markets

Octopus Energy Acquires Denmark's BD Energy for European Trading Tech Expansion

Octopus Energy's Strategic Acquisition of BD Energy

Overview of the Acquisition

Sept 1 (Reuters) - Octopus Energy on Tuesday said it had acquired Danish startup BD Energy to boost its technology-driven trading capabilities, as it continues to expand its renewable energy capacity in Europe.

Implications for European Renewable Energy Market

Expansion of Technology-Driven Trading Capabilities
Growth in Renewable Energy Capacity

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Ankita Bora in Bengaluru; Editing by Sonia Cheema)

Key Takeaways

  • Octopus Energy’s acquisition of BD Energy strengthens its algorithmic and automated power trading capacity in Europe, leveraging BD Energy’s expertise in intraday and spot electricity markets. (bdenergy.dk)
  • BD Energy, founded in 2022 and based in Aarhus, Denmark, employs ~18–31 staff and has completed 1.8 million transactions, powering over 100,000 households annually. (ownr.dk)
  • This strategic move complements previous Octopus investments in energy tech (e.g., KrakenFlex, Uplight) and underlines its continued expansion across Europe and the US through tech-led M&A. (octopus.energy)

References

Frequently Asked Questions

Who has Octopus Energy acquired?
Octopus Energy has acquired the Danish automated power trader BD Energy.
Why did Octopus Energy acquire BD Energy?
The acquisition aims to boost Octopus Energy's technology-driven trading capabilities as it expands in Europe.
Where is BD Energy based?
BD Energy is a Danish startup focused on automated power trading.
What sector is Octopus Energy expanding in?
Octopus Energy is expanding its renewable energy capacity in Europe.

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