Octopus Energy Acquires Denmark's BD Energy for European Trading Tech Expansion
Octopus Energy's Strategic Acquisition of BD Energy
Overview of the Acquisition
Sept 1 (Reuters) - Octopus Energy on Tuesday said it had acquired Danish startup BD Energy to boost its technology-driven trading capabilities, as it continues to expand its renewable energy capacity in Europe.
Implications for European Renewable Energy Market
Expansion of Technology-Driven Trading Capabilities
Growth in Renewable Energy Capacity
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Ankita Bora in Bengaluru; Editing by Sonia Cheema)