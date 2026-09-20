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Finance

Australia's Telix Pharma agrees to buy Germany's ITM Isotope for about $1.65 billion

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 20, 2026

1 min read

· Last updated: September 20, 2026

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Finance Banking Markets

Telix to Acquire Germany's ITM Isotope Technologies for $1.65 Billion

Acquisition Details and Financial Overview

Acquisition Agreement

Sept 21 (Reuters) - Australia's Telix Pharmaceuticals said on Monday it has agreed to acquire Germany-based ITM Isotope Technologies Munich SE for about $1.65 billion on a cash- and debt-free basis.

Shareholder Compensation

Share Distribution and Pricing

After adjustments, ITM shareholders are expected to receive about $1.25 billion in Telix shares at $11.84 per share.

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Sneha Kumar in Bengaluru; Editing by Aurora Ellis)

Key Takeaways

  • The acquisition marks a major expansion in Telix’s vertical integration strategy, particularly in securing high‑quality isotope supply critical for its radiopharmaceutical pipeline (bloomberg.com).
  • ITM brings a strong pedigree in no‑carrier‑added lutetium‑177 and a broad theranostics pipeline, aligning with Telix’s precision oncology ambitions (itm-radiopharma.com).
  • The deal amplifies Telix’s control over its supply chain during a period of growing global demand for radiopharmaceuticals, building on prior investments like ARTMS, IsoTherapeutics, and RLS acquisitions (sec.gov)

References

Frequently Asked Questions

How much will Telix Pharmaceuticals pay to acquire ITM Isotope?
Telix Pharmaceuticals will pay about $1.65 billion to acquire Germany-based ITM Isotope Technologies Munich SE.
What form will ITM shareholders receive the payment in?
ITM shareholders are expected to receive approximately $1.25 billion in Telix shares at $11.84 per share.
Who is acquiring ITM Isotope Technologies Munich SE?
Australia's Telix Pharmaceuticals is acquiring Germany's ITM Isotope Technologies Munich SE.
Is the acquisition on a cash- and debt-free basis?
Yes, the acquisition is agreed on a cash- and debt-free basis.

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