Telix to Acquire Germany's ITM Isotope Technologies for $1.65 Billion
Acquisition Details and Financial Overview
Acquisition Agreement
Sept 21 (Reuters) - Australia's Telix Pharmaceuticals said on Monday it has agreed to acquire Germany-based ITM Isotope Technologies Munich SE for about $1.65 billion on a cash- and debt-free basis.
Shareholder Compensation
Share Distribution and Pricing
After adjustments, ITM shareholders are expected to receive about $1.25 billion in Telix shares at $11.84 per share.
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Sneha Kumar in Bengaluru; Editing by Aurora Ellis)