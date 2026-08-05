GBAF Logo
Global Banking & Finance Awards® 2026 Nominations open, free to enter Nominate now →
Glencore earnings soar on strong trading, targets Australian listing - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Glencore earnings soar on strong trading, targets Australian listing

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on August 5, 2026

1 min read

· Last updated: August 5, 2026

Add as preferred source on Google
Finance Banking Markets

Glencore Sees 86% Earnings Rise, Eyes Australian Stock Listing in October

Glencore's Financial Performance and Strategic Plans

First-Half Earnings Surge

Impact of Commodity Trading

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Glencore on Wednesday reported an 86% increase in first-half earnings, boosted by strong profits from its commodity trading business as the Middle East conflict fuelled market volatility, and said it aims to secure a secondary listing in Australia in October.

Future Outlook

Australian Stock Listing Timeline

(Reporting by Clara Denina, Tom Daly, Editing by Louise Heavens)

Key Takeaways

  • First‑half earnings jumped 86%, driven by strong trading profits amid Middle East‑induced volatility (investing.com)
  • Glencore aims to launch a secondary listing on the ASX in October to enhance Australian investor access and valuation (investing.com)
  • The proposed listing is seen as positive by major investors—such as AustralianSuper—who believe ASX offers strong visibility for mining stocks (investing.com)

References

Frequently Asked Questions

What drove Glencore’s earnings increase in the first half?
Strong profits from Glencore’s commodity trading business, fueled by market volatility linked to the Middle East conflict, drove the increase.
By how much did Glencore's earnings rise?
Glencore reported an 86% increase in first-half earnings.
What new stock market move is Glencore planning?
Glencore aims to secure a secondary listing in Australia in October.
Which conflict contributed to the market volatility benefiting Glencore?
The Middle East conflict contributed to market volatility, boosting Glencore's trading profits.

Tags

Related Articles

Image for Ahold Delhaize reports second quarter core profit beat

Ahold Delhaize reports second quarter core profit beat

Image for UK's Next nudges up profit guidance after robust quarterly sales

UK's Next nudges up profit guidance after robust quarterly sales

Image for New UK PM Burnham takes to social media to challenge populist parties' dominance

New UK PM Burnham takes to social media to challenge populist parties' dominance

Image for Analysis-Europe's established tech firms emerge as unexpected AI winners

Analysis-Europe's established tech firms emerge as unexpected AI winners

Image for Bottler Coca-Cola HBC lifts profit forecast as demand stays strong

Bottler Coca-Cola HBC lifts profit forecast as demand stays strong

Image for Novo CEO faces investor grilling after outlook hike soured by pipeline concerns

Novo CEO faces investor grilling after outlook hike soured by pipeline concerns

More from Finance

Explore more articles in the Finance category

Image for UK new car sales rise 12% in July, prelim SMMT data shows
UK new car sales rise 12% in July, prelim SMMT data shows
Image for Schaeffler says diversification, growth initiatives support Q2 profit
Schaeffler says diversification, growth initiatives support Q2 profit
Image for US and Iran having 'very good discussions', Trump says
US and Iran having 'very good discussions', Trump says
Image for Sandoz results narrowly beat sales expectations
Sandoz results narrowly beat sales expectations
Image for Heineken first-half profit rises 6.7%, well ahead of forecasts
Heineken first-half profit rises 6.7%, well ahead of forecasts
Image for US presses on with Ukraine Patriot missile talks, sources say, despite Trump's doubts
US presses on with Ukraine Patriot missile talks, sources say, despite Trump's doubts
Image for Siemens Energy posts forecast-beating results on AI data centre boom, Middle East demand
Siemens Energy posts forecast-beating results on AI data centre boom, Middle East demand
Image for DHL bolsters buyback plan and confirms outlook after Q2 beat
DHL bolsters buyback plan and confirms outlook after Q2 beat
Image for Semis fly again as AI capex shoots the moon
Semis fly again as AI capex shoots the moon
Image for Exclusive-North Korean missile unit deploys in Russia for Ukraine war, Kyiv says
Exclusive-North Korean missile unit deploys in Russia for Ukraine war, Kyiv says
Image for Gulf shipping traffic steady amid uncertainty of peace talks
Gulf shipping traffic steady amid uncertainty of peace talks
Image for Exclusive-Samsung, SK Hynix test Chinese chip tools as hedge against US risks
Exclusive-Samsung, SK Hynix test Chinese chip tools as hedge against US risks
View All Finance Posts