Glencore Sees 86% Earnings Rise, Eyes Australian Stock Listing in October
Glencore's Financial Performance and Strategic Plans
First-Half Earnings Surge
Impact of Commodity Trading
LONDON, Aug 5 (Reuters) - Glencore on Wednesday reported an 86% increase in first-half earnings, boosted by strong profits from its commodity trading business as the Middle East conflict fuelled market volatility, and said it aims to secure a secondary listing in Australia in October.
Future Outlook
Australian Stock Listing Timeline
(Reporting by Clara Denina, Tom Daly, Editing by Louise Heavens)