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Allianz to cut up to 1,800 jobs due to increasing AI use - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

Allianz to cut up to 1,800 jobs due to increasing AI use

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on July 8, 2026

1 min read

· Last updated: July 8, 2026

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Finance Banking Markets

Allianz to Cut Up to 1,800 Jobs Amid Increased AI Use in Insurance Sector

Allianz Partners Announces Major Workforce Reduction

Job Cuts Driven by Artificial Intelligence Adoption

July 8 (Reuters) - Allianz's travel insurance division will cut up to 1,800 jobs due to the growing use of AI, said Tomas Kunzmann, CEO of Allianz Partners, on Tuesday evening, confirming an earlier Reuters report.

Executive Confirmation of Layoffs

(Reporting by Alexander Huebner, writing by Linda Pasquini, editing by Kirsti Knolle)

Key Takeaways

  • Job cuts expected to affect mainly call‑centre positions as AI replaces manual customer‑service tasks, with reductions scheduled over the next 12–18 months (globalbankingandfinance.com)
  • Allianz Partners employs about 22,600 staff globally, of whom around 14,000 handle customer inquiries and claims by phone, highlighting the scale of automation’s impact (globalbankingandfinance.com)
  • This move aligns with a broader trend of AI‑driven workforce reshaping, with companies like Microsoft also trimming headcount amid AI investments (investing.com)

References

Frequently Asked Questions

Why is Allianz cutting up to 1,800 jobs?
Allianz is cutting up to 1,800 jobs due to the growing use of artificial intelligence within its travel insurance division.
Which division of Allianz is affected by these job cuts?
The travel insurance division, Allianz Partners, is affected by these job cuts.
Who confirmed the Allianz job cuts?
Tomas Kunzmann, CEO of Allianz Partners, confirmed the Allianz job cuts.
How is artificial intelligence impacting Allianz's workforce?
Artificial intelligence is automating processes, leading to a reduction in workforce within Allianz's travel insurance division.

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