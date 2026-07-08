Allianz to Cut Up to 1,800 Jobs Amid Increased AI Use in Insurance Sector
Allianz Partners Announces Major Workforce Reduction
Job Cuts Driven by Artificial Intelligence Adoption
July 8 (Reuters) - Allianz's travel insurance division will cut up to 1,800 jobs due to the growing use of AI, said Tomas Kunzmann, CEO of Allianz Partners, on Tuesday evening, confirming an earlier Reuters report.
Executive Confirmation of Layoffs
(Reporting by Alexander Huebner, writing by Linda Pasquini, editing by Kirsti Knolle)