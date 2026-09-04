Trump Says US May Soon Strike Iran's Heavily Fortified Pickaxe Mountain
US-Iran Tensions Rise Over Strategic Military Sites
Trump's Statement on Potential Strike
WASHINGTON, Sept 4 (Reuters) - U.S. President Donald Trump told reporters on Friday that the United States may hit Iran's Pickaxe Mountain very soon.
About Pickaxe Mountain
Location and Significance
Pickaxe Mountain, located near Iran's heavily damaged Natanz uranium enrichment facility, is a heavily fortified site that hosts two deeply buried tunnel complexes.
Security and Fortification Details
Reporting and Editorial Credits
(Reporting by Gram Slattery and Steve Holland;Editing by David Ljunggren)