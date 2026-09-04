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Finance

Trump says US may hit Iran's Pickaxe Mountain soon

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on September 4, 2026

1 min read

· Last updated: September 4, 2026

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Finance Banking Markets

Trump Says US May Soon Strike Iran's Heavily Fortified Pickaxe Mountain

US-Iran Tensions Rise Over Strategic Military Sites

Trump's Statement on Potential Strike

WASHINGTON, Sept 4 (Reuters) - U.S. President Donald Trump told reporters on Friday that the United States may hit Iran's Pickaxe Mountain very soon.

About Pickaxe Mountain

Location and Significance

Pickaxe Mountain, located ​near Iran's heavily damaged Natanz uranium enrichment facility, is ​a heavily fortified site that hosts two deeply buried tunnel complexes.

Security and Fortification Details

Reporting and Editorial Credits

(Reporting by Gram Slattery and Steve Holland;Editing by David Ljunggren)

Key Takeaways

  • Pickaxe Mountain (Kuh‑e Kolang Gaz La) sits ~1.2–2 km south of Natanz and houses two deeply buried tunnel complexes, likely built since 2020 as a centrifuge assembly or storage site
  • Satellite imagery and expert analysis (from ISIS and others) show extensive fortifications—including hardened tunnel entrances, double security perimeters, and possible ventilation shafts—possibly up to hundreds of meters underground, making airstrike attacks particularly difficult
  • Trump’s renewed threats reflect heightened U.S.‑Iran tensions amid ongoing military exchanges; however, it's unclear whether the U.S. possesses munitions capable of penetrating such depth, raising questions about effectiveness and strategic alternatives

Frequently Asked Questions

What did President Trump say about Iran's Pickaxe Mountain?
President Trump stated that the United States may hit Iran's Pickaxe Mountain very soon.
Where is Pickaxe Mountain located?
Pickaxe Mountain is located near Iran's Natanz uranium enrichment facility.
Why is Pickaxe Mountain significant?
Pickaxe Mountain hosts two deeply buried, heavily fortified tunnel complexes.
Who reported the news about the potential US strike?
The news was reported by Gram Slattery and Steve Holland for Reuters.

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