China Drug Regulator Accepts Novo Nordisk’s Application for Oral Wegovy
Regulatory Developments in China’s Pharmaceutical Market
Novo Nordisk’s Oral Wegovy Application
Acceptance by China’s Drug Regulator
Implications for the Chinese Market
SHANGHAI, Aug 27 (Reuters) - China’s drug regulator has accepted Novo Nordisk's marketing application for the oral version of its weight-loss drug Wegovy, the Danish drugmaker said in a statement on Thursday.
(Reporting by Andrew Silver in Shanghai; Editing by Clarence Fernandez)