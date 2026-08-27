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China drug regulator accepts Novo Nordisk's application for oral Wegovy - Finance news and analysis from Global Banking & Finance Review
Finance

China drug regulator accepts Novo Nordisk's application for oral Wegovy

Published by Global Banking & Finance Review

Posted on August 27, 2026

1 min read

· Last updated: August 27, 2026

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Finance Markets Pharmaceuticals

China Drug Regulator Accepts Novo Nordisk’s Application for Oral Wegovy

Regulatory Developments in China’s Pharmaceutical Market

Novo Nordisk’s Oral Wegovy Application

Acceptance by China’s Drug Regulator

Implications for the Chinese Market

SHANGHAI, Aug 27 (Reuters) - China’s drug regulator has accepted Novo Nordisk's marketing application for the oral version of its weight-loss drug Wegovy, the Danish drugmaker said in a statement on Thursday. 

(Reporting by Andrew Silver in Shanghai; Editing by Clarence Fernandez)

Key Takeaways

  • The oral Wegovy pill—25 mg semaglutide—is the first daily oral GLP‑1 weight‑loss medication; it already holds FDA approval and is recommended by EU regulators, and now charged toward China’s market as well (apnews.com).
  • Acceptance by China’s drug authority comes two months after the company announced plans to submit the application “very soon,” underscoring a rapid regulatory push (investing.com).
  • Novo Nordisk’s obesity care sales in China have been growing strongly, fueled by Wegovy’s injectable launch in November 2024, which contributed to significant sales and market share gains (sec.gov).

References

Frequently Asked Questions

Who accepted Novo Nordisk's application for oral Wegovy?
China’s drug regulator accepted Novo Nordisk's application.
What is Wegovy?
Wegovy is a weight-loss drug developed by Novo Nordisk.
What does Novo Nordisk’s accepted application mean?
Novo Nordisk can begin the process to market oral Wegovy in China.
Where was this development reported?
The development was reported from Shanghai.

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