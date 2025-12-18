Headlines
Russia's central bank says it will sue European banks in Russian court over frozen assets
Posted on December 18, 2025
MOSCOW, Dec 18 (Reuters) - Russia's central bank said on Thursday that it will sue European banks in a Russian court over attempts to use frozen Russian assets to finance Ukraine.
(Reporting by Reuters, Writing by Felix Light; editing by Guy Faulconbridge)