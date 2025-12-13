Home > Headlines > Belarusian opposition politician Maria Kalesnikava freed by authorities, report says
Belarusian opposition politician Maria Kalesnikava freed by authorities, report says

Published by Global Banking and Finance Review

Posted on December 13, 2025

Dec ‌13 (Reuters) - Opposition ‍politician ‌Maria Kalesnikava has ⁠been ‌freed from prison ⁠in Belarus after ​serving more than ‌five years, ⁠independent news outlet Zerkalo ​cited her sister Tatsiana Khomich as ​saying ‍on ​Saturday.

Khomich said she had spoken to Kalesnikava by ⁠phone, the outlet reported.

(Reporting ​by Felix Light and Mark ‌Trevelyan; Editing by Jan Harvey)

