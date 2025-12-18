Headlines
Belarus has deployed Russia's Oreshnik missile, Lukashenko says
Belarus has deployed Russia's Oreshnik missile, Lukashenko says
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 18, 2025
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 18, 2025
MOSCOW, Dec 18 (Reuters) - Belarus has deployed Russia's new Oreshnik intermediate-range hypersonic missile system, President Alexander Lukashenko said on Thursday.
(Reporting by ReutersEditing by Andrew Osborn)
Explore more articles in the Headlines category