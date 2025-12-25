Headlines
Kremlin says Putin wished Trump a Merry Christmas
Kremlin says Putin wished Trump a Merry Christmas
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 25, 2025
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 25, 2025
MOSCOW, Dec 25 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin has wished U.S. President Donald Trump a Merry Christmas and sent him a congratulatory message, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Thursday.
Putin is not expected to speak with Trump on Thursday, no such call is scheduled, he added.
(Reporting by Dmitry Antonov; Writing by Gleb Stolyarov; Editing by Gleb Bryanski)
Explore more articles in the Headlines category