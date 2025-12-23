Russia's Lavrov to meet Syrian counterpart for talks in Moscow, TASS cites foreign ministry
MOSCOW, Dec 23 (Reuters) - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov will hold talks with his Syrian counterpart Asaad Al-Shaibani in Moscow on Tuesday, the TASS state news agency reported, citing ministry spokeswoman Maria Zakharova.
