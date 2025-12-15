Home > Headlines > Russia's central bank seeks $230 billion in damages from Belgium's Euroclear, Moscow court says
Russia's central bank seeks $230 billion in damages from Belgium's Euroclear, Moscow court says

December 15, 2025

MOSCOW, ‌Dec ‍15 (Reuters) - ‌A Moscow court ⁠said ‌on Monday it ⁠had received a ​lawsuit from ‌Russia's central ⁠bank which was ​seeking 18.2 trillion roubles ($229.36 billion) ​in ‍damages ​from Belgian central securities depository Euroclear.

($1 = 79.3500 ⁠roubles)

(Reporting by Elena ​Fabrichnaya; Writing by Gleb Bryanski; ‌editing by Guy Faulconbridge)

