Russia's central bank seeks $230 billion in damages from Belgium's Euroclear, Moscow court says
Russia's central bank seeks $230 billion in damages from Belgium's Euroclear, Moscow court says
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 15, 2025
MOSCOW, Dec 15 (Reuters) - A Moscow court said on Monday it had received a lawsuit from Russia's central bank which was seeking 18.2 trillion roubles ($229.36 billion) in damages from Belgian central securities depository Euroclear.
($1 = 79.3500 roubles)
(Reporting by Elena Fabrichnaya; Writing by Gleb Bryanski; editing by Guy Faulconbridge)