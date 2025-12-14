Headlines
Iran's foreign minister to visit Russia and Belarus, foreign ministry says
Posted on December 14, 2025
DUBAI, Dec 14 (Reuters) - Iran's Foreign Minister, Abbas Araqchi, will visit Russia and Belarus in the next two to three days, foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei said on Sunday.
Iranian President Masoud Pezeshkian met Russian counterpart Vladimir Putin in Turkmenistan on Friday.
(Reporting by Dubai NewsroomEditing by David Goodman)
