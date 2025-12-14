Home > Headlines > Iran's foreign minister to visit Russia and Belarus, foreign ministry says
Headlines

Iran's foreign minister to visit Russia and Belarus, foreign ministry says

Published by Global Banking and Finance Review

Posted on December 14, 2025

Featured image for article about Headlines

DUBAI, ‌Dec ‍14 (Reuters) - ‌Iran's Foreign Minister, ⁠Abbas ‌Araqchi, will visit ⁠Russia and Belarus ​in the ‌next two ⁠to three days, ​foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei ​said ‍on ​Sunday.

Iranian President Masoud Pezeshkian met Russian counterpart ⁠Vladimir Putin in ​Turkmenistan on Friday.

(Reporting by Dubai ‌NewsroomEditing by David Goodman)

Related Posts
Tunisian police clash with youths in Kairouan after man's death
Tunisian police clash with youths in Kairouan after man's death
UK's Starmer and EU's von der Leyen discuss Ukraine peace plan, frozen Russian assets
UK's Starmer and EU's von der Leyen discuss Ukraine peace plan, frozen Russian assets
Zelenskiy says he will meet US and European representatives in Berlin
Zelenskiy says he will meet US and European representatives in Berlin
Thousands march in Hungary in protest over child abuse scandal
Thousands march in Hungary in protest over child abuse scandal
US says Belarus agreed to stop balloon flyovers into Lithuania
US says Belarus agreed to stop balloon flyovers into Lithuania
Ukraine says Russian drone attack hit civilian Turkish vessel
Ukraine says Russian drone attack hit civilian Turkish vessel
Tunisian opposition joins forces in protest against President Saied
Tunisian opposition joins forces in protest against President Saied
Two U.S. soldiers, one interpreter killed in Syria, Pentagon says
Two U.S. soldiers, one interpreter killed in Syria, Pentagon says
UK police not taking further action over Andrew bodyguard claim
UK police not taking further action over Andrew bodyguard claim
Who are the most prominent prisoners released by Belarusian president Lukashenko?
Who are the most prominent prisoners released by Belarusian president Lukashenko?
Soccer-Williamson's first game since Euro final a highlight of Arsenal win
Soccer-Williamson's first game since Euro final a highlight of Arsenal win
Maria Kalesnikava, hero of Belarus opposition, freed after more than 5 years
Maria Kalesnikava, hero of Belarus opposition, freed after more than 5 years

More from Headlines

Explore more articles in the Headlines category

Israel says it kills senior Hamas commander Raed Saed in Gaza

Israel says it kills senior Hamas commander Raed Saed in Gaza

Israel suspends strike on southern Lebanon village after Lebanese army request

Israel suspends strike on southern Lebanon village after Lebanese army request

Belarusian opposition politician Maria Kalesnikava freed by authorities, report says

Belarusian opposition politician Maria Kalesnikava freed by authorities, report says

Spanish police bust gang that used helicopters to fly drugs from Morocco

Spanish police bust gang that used helicopters to fly drugs from Morocco

Lukashenko frees Nobel winner Bialiatski and key Belarus opposition figures in deal with US

Lukashenko frees Nobel winner Bialiatski and key Belarus opposition figures in deal with US

'Peace is not far away' says Erdogan, returning from Putin meeting

'Peace is not far away' says Erdogan, returning from Putin meeting

US and Ukraine to discuss ceasefire in Berlin before European summit

US and Ukraine to discuss ceasefire in Berlin before European summit

EU countries agree 2026 fishing quotas, avoid tighter Mediterranean curbs

EU countries agree 2026 fishing quotas, avoid tighter Mediterranean curbs

New Czech prime minister rejects guarantees for Ukraine loan

New Czech prime minister rejects guarantees for Ukraine loan

Libya's Red Castle museum opens for first time since fall of Gaddafi

Libya's Red Castle museum opens for first time since fall of Gaddafi

Ousted Nepal PM's party holds biggest rally since Gen Z protests

Ousted Nepal PM's party holds biggest rally since Gen Z protests

France boosts cattle vaccination against lumpy skin disease as farmers protest against culls

France boosts cattle vaccination against lumpy skin disease as farmers protest against culls

View All Headlines Posts
;