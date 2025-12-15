Headlines
EU's Kallas: China is increasingly weaponizing economic ties for political gains
Posted on December 15, 2025
BRUSSELS, Dec 15 (Reuters) - China is increasingly weaponizing economic ties for political gains, European Union foreign policy chief Kaja Kallas said on Monday, following meetings between the bloc's foreign affairs ministers.
"Today ministers discussed how we can better deploy our trade arsenal to strengthen Europe's resilience. No European country can match China on its own," Kallas said.
