Headlines
UK announces four Syria sanctions de-listings, one under Iran sanctions regime
UK announces four Syria sanctions de-listings, one under Iran sanctions regime
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 17, 2025
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 17, 2025
LONDON, Dec 17 (Reuters) - Britain on Wednesday made four de-listings under its Syria sanctions regime and one de-listing under its Iran nuclear sanctions regime, according to a government note.
(Reporting by Muvija M; Writing by Catarina Demony)
Explore more articles in the Headlines category