Belarusian Lukashenko pardons 22 prisoners, Belta reports
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 30, 2025
MOSCOW, Dec 30 (Reuters) - Belarusian President Alexander Lukashenko has signed a decree pardoning 22 prisoners, the Belarusian news agency Belta reported on Tuesday.
(Reporting by Reuters; Editing by Gleb Bryanski)
