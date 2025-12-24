Headlines
Russia's air defence units destroy drone flying towards Moscow, mayor says
Posted on December 24, 2025
Dec 24 (Reuters) - Russia's air defence units destroyed a drone flying towards Moscow, Mayor Sergei Sobyanin said on Wednesday.
(Reporting by Lidia Kelly in Melbourne; Editing by Christopher Cushing)
