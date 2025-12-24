Home > Headlines > Russia's air defence units destroy drone flying towards Moscow, mayor says
Headlines

Russia's air defence units destroy drone flying towards Moscow, mayor says

Published by Global Banking and Finance Review

Posted on December 24, 2025

Featured image for article about Headlines

Dec 24 (Reuters) - Russia's air defence units destroyed a drone flying towards Moscow, Mayor Sergei Sobyanin said on Wednesday.

(Reporting by Lidia Kelly in Melbourne; Editing by Christopher Cushing)

Related Posts
Australia cancels British man's visa after charges of displaying Nazi symbol
Australia cancels British man's visa after charges of displaying Nazi symbol
Lilly, Novo lock horns in India's obesity drug race
Lilly, Novo lock horns in India's obesity drug race
Investor Louis Bacon wins defamation case against ex-fashion mogul Peter Nygard
Investor Louis Bacon wins defamation case against ex-fashion mogul Peter Nygard
Explosions heard in southern Moscow at site of general's killing, Russia's Telegram channels say
Explosions heard in southern Moscow at site of general's killing, Russia's Telegram channels say
US targets former EU commissioner, activists with visa bans over alleged censorship
US targets former EU commissioner, activists with visa bans over alleged censorship
Pope Leo 'disappointed' in Illinois governor over assisted dying law
Pope Leo 'disappointed' in Illinois governor over assisted dying law
Pope Leo expresses 'much sadness' about Russia refusing Christmas ceasefire
Pope Leo expresses 'much sadness' about Russia refusing Christmas ceasefire
Biathlon-Norwegian athlete Bakken dies at 27
Biathlon-Norwegian athlete Bakken dies at 27
Ukrainian troops withdraw from eastern town of Siversk
Ukrainian troops withdraw from eastern town of Siversk
UK police say comedian Russell Brand charged with two more sex offences
UK police say comedian Russell Brand charged with two more sex offences
Louvre museum installs security bars on balcony used in October's heist
Louvre museum installs security bars on balcony used in October's heist
UK police drop probe into Bob Vylan comments about Israeli military
UK police drop probe into Bob Vylan comments about Israeli military