SSEN Transmission secures $1.34 billion UK-backed facility for Scotland grid
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 19, 2025
Dec 19 (Reuters) - SSEN Transmission, majority owned by SSE Plc, has secured a 1 billion pound ($1.34 billion) 12-year bank facility, which would support major grid upgrade projects in Scotland, the electricity utility said on Friday.
SSEN said the facility is backed by an 800 million pound financial guarantee from the UK government's National Wealth Fund.
($1 = 0.7475 pounds)
(Reporting by Nithyashree R B in Bengaluru; Editing by Rashmi Aich)
