Freed Belarus opposition figures Kalesnikava, Babaryka to speak in Berlin on Tuesday

Posted on December 19, 2025

BERLIN, ‌Dec 19 (Reuters) - ‍The ‌freed Belarus opposition figures ⁠Maria ‌Kalesnikava and Viktar Babaryka will take ⁠part in a ​press conference in Berlin ‌on ⁠Tuesday, according to a press invite ​sent on Friday.

Belarusian President Alexander Lukashenko freed 123 ​prisoners ‍on ​Saturday including Nobel Peace Prize winner Ales Bialiatski and Kalesnikava in ⁠a deal brokered by an ​envoy for U.S. President Donald Trump.

(Writing by ‌Matthias Williams, Editing by Miranda Murray)

