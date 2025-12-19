Freed Belarus opposition figures Kalesnikava, Babaryka to speak in Berlin on Tuesday
BERLIN, Dec 19 (Reuters) - The freed Belarus opposition figures Maria Kalesnikava and Viktar Babaryka will take part in a press conference in Berlin on Tuesday, according to a press invite sent on Friday.
Belarusian President Alexander Lukashenko freed 123 prisoners on Saturday including Nobel Peace Prize winner Ales Bialiatski and Kalesnikava in a deal brokered by an envoy for U.S. President Donald Trump.
