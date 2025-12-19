Headlines
Civilian infrastructure damaged in Ukrainian attack on Russia's Oryol region, governor says
MOSCOW, Dec 19 (Reuters) - A civilian infrastructure facility in the Russian city of Oryol was damaged in a Ukrainian attack, governor Andrey Klychkov wrote on the Telegram messaging app.
There are no initial reports of casualties, he added.
The Russian Defence Ministry said that 94 Ukrainian drones had been downed over Russian regions overnight.
(Reporting by Reuters; editing by Guy Faulconbridge)