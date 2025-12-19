Home > Headlines > Civilian infrastructure damaged in Ukrainian attack on Russia's Oryol region, governor says
Civilian infrastructure damaged in Ukrainian attack on Russia's Oryol region, governor says

Posted on December 19, 2025

MOSCOW, ‌Dec 19 (Reuters) - ‍A ‌civilian infrastructure facility ⁠in ‌the Russian city of ⁠Oryol was damaged ​in a Ukrainian attack, ‌governor ⁠Andrey Klychkov wrote on the ​Telegram messaging app.

There are no initial ​reports ‍of ​casualties, he added.

The Russian Defence Ministry said that 94 ⁠Ukrainian drones had been ​downed over Russian regions overnight.

(Reporting by ‌Reuters; editing by Guy Faulconbridge)

