Finance
UK's Secure Trust to sell motor finance business for $619 million
UK's Secure Trust to sell motor finance business for $619 million
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 24, 2025
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 24, 2025
Dec 24 (Reuters) - Britain's Secure Trust Bank said on Wednesday it would sell its consumer vehicle finance business to funds managed by European investment fund manager LCM Partners for 458.6 million pounds ($619.48 million).
($1 = 0.7403 pounds)
(Reporting by Yamini Kalia in Bengaluru; Editing by Shilpi Majumdar)
Explore more articles in the Finance category