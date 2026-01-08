Russia frees French researcher Vinatier from prison, state media says
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on January 8, 2026
MOSCOW, Jan 8 (Reuters) - Russia is freeing Laurent Vinatier, a French researcher serving a three-year prison sentence for violating Moscow's foreign agent laws, in exchange for France's release of a jailed Russian, state news agency TASS quoted the FSB security service as saying on Thursday.
The FSB, or Federal Security Service, is the principal security agency of Russia, responsible for counterintelligence, internal security, and surveillance of foreign intelligence activities.
