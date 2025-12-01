Finance
UK's Ofcom fines Virgin Media $31 million
UK's Ofcom fines Virgin Media $31 million
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 1, 2025
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 1, 2025
Dec 1 (Reuters) - British regulator Ofcom fined Virgin Media a penalty of 23.8 million pounds ($31.44 million) on Monday, after the company disconnected telecare customers during its programme to migrate them to digital landlines.
($1 = 0.7569 pounds)
(Reporting by Yamini Kalia in Bengaluru; Editing by Rashmi Aich)