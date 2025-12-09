Finance
UK specialty insurer Beazley lowers written premiums outlook
Published by Global Banking and Finance Review
Posted on December 9, 2025
(Reuters) -British speciality insurer Beazley on Tuesday cut its annual insurance written premiums forecast to a growth rate of flat to low single digits percentage, weighed down by increased competition and subdued growth in the cyber insurance sector.
